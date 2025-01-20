Трампкоин упал на 40%, а биткоин до 100 00 долларов на инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой тот ни слова не сказал о криптовалютах.

Об этом свидетельствует соответствующие данные торгов.

Трампкоин - криптовалюта, запущенная Дональдом Трампом. Изначально создан один миллиард монет, из которых 800 миллионов остаются собственностью компании, принадлежащей Дональду Трампу, а 200 миллионов были выпущены в ходе первичного предложения монет 17 января 2025 года.

Как мы писали, логотипом трампкоина послужил жест 47-го президента США с поднятой рукой. На постере с презентации монеты содержится фраза республиканца "Fight, fight, fight", что в переводе значит "Борись, борись, борись".

Ранее криптовалютчики призвали Трампа создать федеральный резерв для биткоинов. Некоторые сторонники криптовалюты надеются за счет биткоина даже погасить госдолг США: закупить токенов на миллиарды долларов и держать их десятилетиями в надежде, что их цена резко вырастет.

Также сын президента США обещал взлёт стоимости Bitcoin до миллиона долларов.

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