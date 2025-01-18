Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $TRUMP.

Об этом он заявил в своем блоге на платформе X.

"Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу! Присоединяйтесь к моему особому сообществу Трампа. Получите свой $TRUMP прямо сейчас. Веселитесь!" - написал Трамп.

Логотипом "$TRUMP" послужил жест 47-го президента США с поднятой рукой. На постере с презентации монеты содержится фраза республиканца "Fight, fight, fight", что в переводе значит "Борись, борись, борись".

На сайте проекта криптовалюты говорится, что в первый день для покупки доступно 200 миллионов токенов $TRUMP. За три года предложение планируется увеличить до 1 миллиарда.

Как стало известно, новая криптовалюта работает на блокчейне Solana и меньше чем за день выросла на 11 843%.

Ранее мы писали о том, что криптовалютчики призвали Трампа создать федеральный резерв для биткоинов. Некоторые сторонники криптовалюты надеются за счет биткоина даже погасить госдолг США: закупить токенов на миллиарды долларов и держать их десятилетиями в надежде, что их цена резко вырастет.

Также сын президента США обещал взлёт стоимости Bitcoin до миллиона долларов.