Стоимость единицы электронной валюты биткоина вырастет до миллиона долларов.

Об этом заявил сын новоизбранного президента США Эрик Трамп, передают телеграм-каналы.

По словам Трампа-младшего, его отец превратит Америку в криптостолицу мира.

Эрик Трамп - американский предприниматель и филантроп. Третий ребёнок и второй сын 45-го Президента США Дональда Трампа и Иваны Трамп. Исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в "The Trump Organization", работает вместе со своим братом Дональдом-младшим и сестрой Иванкой.

Напомним, Трамп назначил "царём" по вопросам криптовалют критика военной помощи Украине – бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса.

"Он будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила ясность, которую она так долго просила, и могла процветать в США", – прокомментировал республиканец.

Отметим, что Сакс неоднократно критиковал американскую помощь Украине и призывал остановить войну. В этом с ним часто соглашался американский мультимиллиардер Илон Маск.

Ранее криптовалютчики США призвали Трампа создать федеральный резерв биткоинов.

Отдельные сторонники электронных денег даже надеются за счёт биткоина погасить госдолг США: закупить токенов на миллиарды долларов и держать их десятилетиями в надежде, что в какой-то момент их цена резко вырастет.

Вместе с тем, экономисты и фискальные эксперты говорят, что такое предложение кроет в себе значительные риски.