Лидеры криптовалютной индустрии призывают Дональда Трампа создать федеральный резерв биткоинов. Республиканец публично поддержал эту идею.

Об этом сообщает The Washington Post.

Некоторые сторонники криптовалюты надеются за счет биткоина даже погасить госдолг США: закупить токенов на миллиарды долларов и держать их десятилетиями в надежде, что их цена резко вырастет.

Экономисты и фискальные эксперты говорят, что предложение несет значительные риски, так как сейчас биткоин на максимуме, но его цена может колебаться и упасть. А стратегический резерв в первую очередь принесет пользу владельцам биткоинов, которые могут получить огромную прибыль, если действия Трампа приведут к резкому росту цен и они решат продать свои активы.

По прогнозам, к концу 2024 года биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов. Ключевым для роста криптовалют стал политический фактор - победа на выборах Трампа. Он в ходе своей предвыборной кампании активно высказывался в поддержку криптобизнеса.

Ранее The Economist писал о возможном укреплении доллара при Трампе.