Никто пока не знает, сможет ли Евросоюз оказывать Украине поддержку после прихода администрации Дональда Трампа и потенциального изменения курса США в отношении украинского конфликта.

Об этом заявил уходящий верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит агентство ANSA.

Также Боррель сказал, что ЕС достиг "переломного момента по Украине: сейчас тот момент, когда европейским столицам действительно придется выбирать".

"В прошлом году счет на поддержку Киева составил 125 миллиардов, в следующем году он будет больше. Мы не должны скрывать издержки войны. И я думаю, что мы говорим это недостаточно: конфликт для нас не бесплатен, нам нужно быть честными", – заявил он.

Напомним, после выборов в США в разговорах с лидерами стран Евросоюза победивший республиканец не давал никаких обязательств по поводу Украины. По данным СМИ, Трамп заявил, что хочет быстро положить конец войне в Украине, и выступал против пакетов военной помощи США Киеву.

В связи с этим у Джо Байдена хотят успеть отправить Украине последнюю помощь до инаугурации Трампа.