На инаугурации президента США Дональда Трампа побывали два российских оппозиционера. Это бывший олигарх Михаил Ходорковский и бывший советник российского лидера Владимира Путина Андрей Илларионов.

Ходорковский и Илларионов опубликовали в своих соцсетях приглашения на инаугурацию.

Напомним, что Ходорковский неформально возглавляет один из лагерей российской оппозиции, который находится в конфликте с другой группой - сторонниками умершего Алексея Навального.

При этом супруга Навального Юлия пользовалась поддержкой Джо Байдена.

Что касается Илларионова, то он еще в 2021 году поддержал Трампа, когда тот проиграл выборы Байдену.

"Страна" писала о расколе в российской оппозиции, который начался с того, что основанный Алексеем Навальным "Фонд по борьбе с коррупцией" (ФБК) начал выяснять отношения со структурами Михаила Ходорковского. О расколе заявляли и сами российские оппозиционеры в контексте скандала с обвинениями в покушении на члена ФБК Леонида Волкова.

О противоречиях внутри российской оппозиции мы также рассказывали в отдельном материале.