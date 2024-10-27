Вдову российского оппозиционера Алексея Навального критикуют в Германии за её заявления о войне в Украине.

Соответствующую статью опубликовал немецкий таблоид Bild.

Ранее в беседе с Die Zeit Навальная так ответила на вопрос о том, как она оценивает украинское наступление в Курской области: "Эта ситуация имеет две стороны". По её мнению, такие атаки ещё больше сплотят российский народ и укрепят власть Путина.

На вопрос, считает ли она поставки оружия Украине правильным решением, Навальная ответила: "Сложно сказать, бомбы поражают и россиян".

Также в разговоре Навальная настаивала, что это исключительно "война Путина". На замечание о том, что именно российские солдаты ежедневно атакуют украинцев, она ответила: "Конечно, люди воюют. Но это его война".

В то же время вдова оппозиционера заявила, что Россия когда-нибудь должна будет извиниться перед Украиной.

Внешнеполитический эксперт оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что у Навальной "нет никакого сочувствия к украинским жертвам российской агрессивной войны".

"Очевидно, что она не понимает законное право Украины на самооборону, которое явно позволяет и поддерживает военное наступление Украины на российскую территорию", – сказал Кизеветтер в комментарии Bild.

По его мнению, Навальная – "не заслуживающий доверия партнёр для ответственной политики в рамках международного права", а скорее "адвокат имперских претензий России".

Ранее российский оппозиционный журналист заявил, что в эмиграции между кланами Навального и Ходорковского начался раскол.

При этом, по мнению Михаила Зыгаря, наступление ВСУ в Курской области усилило раскол между россиянами.