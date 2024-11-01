Живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин заявил о выходе из рядов российской оппозиции.

По этому поводу он записал видеообращение, которое опубликовал в Инстаграме.

Чичваркин объяснил свое решение тем, что оппозиционеры сосредоточились на борьбе против друг друга, а не на вопросе изменения власти в РФ.

На видео в Инстаграме он говорит, что старался "не смотреть на прекрасных людей, которые увлеклись битвой друг с другом", но в итоге принял решение "вывести себя за рамки контура российской оппозиции, пока все мои прекрасные коллеги и друзья не вернутся к фокусу и не сфокусируются на борьбе с кровавым чудовищным путинским режимом".

Чичваркин считает, что на данный момент никто из российской оппозиции не понимает "дух и чаяния российского народа".

"Страна" уже писала о расколе в российской оппозиции, который начался с того, что основанный Алексеем Навальным "Фонд по борьбе с коррупцией" (ФБК) начал выяснять отношения со структурами Михаила Ходорковского. О расколе заявляли и сами российские оппозиционеры в контексте скандала с обвинениями в покушении на члена ФБК Леонида Волкова.

Между тем дочь покойного Навального пытается участвовать в политической жизни Запада: Дарья стала сотрудником предвыборного штаба Камалы Харрис в "колеблющемся" штате Пенсильвания.