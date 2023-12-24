Уехавший из России бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что сейчас наиболее выгодно вести бизнес в Москве. И если бы не его оппозиционные взгляды, он был бы готов "все продать" и уехать в столицу РФ.

Об этом он сказал в одном из видеоинтервью.

"Если бы, опять-таки, если бы у меня была другая политическая публичная позиция, то вообще вот абсолютно логично было бы всё продать и поехать в Москву. И строить там туристическую деревню для внутреннего туризма, который прёт изо всех ушей. Вот, ну да, если бы я не был политически пассивен, то вот этот год идеален просто прошлый для этого", - заявил Чичваркин.

Ранее он говорил, что "у Запада была возможность забрать к себе 300 тысяч российских айтишников, чтоб айти-обескровить Россию, но они не сделал этого. Они сделали всё, чтобы Путин победил".

Также бизнесмен заявлял, что считает не очень вероятным сценарий, по которому в результате войны Украина выйдет на границы 1991 года, а Россия будет демилитаризована, покается и начнёт выплачивать репарации. По мнению россиянина, даже выход на линию 24 февраля 2022 года остается под вопросом.