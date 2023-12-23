Российские войска превращают захваченные города юга Украины в крепости.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров в своём телеграм-канале.

По его словам, Токмак уже окружён укреплениями со всех сторон, такие же укрепления россияне строят и в районе посёлка Васильевка.

Также, по его словам, противник нарастил количество оборонительных сооружений в оккупированном Крыму.

"Полгода назад это было несколько линий обороны, сейчас - сплошные укрепления", - добавил Федоров.

Ранее появились спутниковые снимки новых оборонительных укреплений РФ на юге Украины.

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Паблики сообщают, что россияне имели частичный успех возле Новокалинового под Авдеевкой. Deep State пишет, что в районе Бахмута россияне продвинулись у Клещеевки и Богдановки. Вчера ВСУ сбили на Южном фронте сразу три российских бомбардировщика Су-34.

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