Белый дом опубликовал программу приоритетов нового президента США Дональда Трампа во внутренней политике.

Основные пункты:

Прекращение политики Байдена "поймал-отпустил" для мигрантов, восстановление программы "остаться в Мексике", строительство стены, прекращение предоставления убежища нелегалам, борьба с убежищем для преступников. Вооруженные силы, включая Национальную гвардию, будут участвовать в обеспечении безопасности границ. Трамп начнет процесс признания картелей, включая опасный "Трен де Арагуа", иностранными террористическими организациями. Министерство юстиции будет добиваться применения смертной казни в качестве наказания за тяжкие преступления против человечности, включая убийства сотрудников правоохранительных органов, и против нелегальных мигрантов, калечащих и убивающих американцев. Президент "положит конец политике Байдена" по борьбе с изменением климата, упростив выдачу разрешений на добычу ископаемых и пересмотрев акты, которые налагают "неоправданное бремя на производство и использование энергии".Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату. Будет объявлено чрезвычайное положение в энергетике и направлены все необходимые ресурсы на строительство критически важной инфраструктуры. Трамп объявит о торговой политике "Америка прежде всего". Америка больше не будет зависеть от иностранных организаций в вопросах американской налоговой политики. Президент заморозит найм чиновников, за исключением важнейших сфер. Также будет положен конец "натиску бесполезных и переплачиваемых активистов", ратующих за инклюзивность в госструктурах. Трамп принимает срочные меры, чтобы "положить конец превращению правительства в оружие против политических соперников". Трамп также прекращает неконституционную цензуру со стороны федерального правительства. Президент "утвердит мужское и женское начало как биологическую реальность" и защитит женщин от радикальной гендерной идеологии. Американским достопримечательностям будут присвоены названия, отражающие историю США.

Ранее сы сообщали, что Дональд Трамп обещал сделать уже в первый день на посту президента США.