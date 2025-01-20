Джо Байден, Билл и Хиллари Клинтон, а также вице-президент Камала Харрис не встали и не аплодировали во время инаугурационной речи нового президента США Дональда Трампа.

Соответствующий ролик распространился в телеграм-каналах.

Кроме того, в американских соцсетях стало вирусным видео, в котором владелец компании Meta Марк Цукерберг на инаугурации Трампа косился в декольте своей соседки Лорен Санчес - телеведущей и герлфренд владельца Amazon Джеффа Безоса.

Напомним, сегодня состоялась инаугурация Дональда Трампа, ставшего 47-м президентом Соединенных Штатов.

Как мы писали, в своей инаугурационной речи Трамп не вспомнил об Украине, но пообещал закончить все войны.

"Мы закончим войны, которые сейчас продолжаются и не будем становиться участником войны. Я хочу остаться в вашей памяти как миротворец", - заявил новый президент США.

Мы разбирались в отдельном материале, как вступление Трампа в должность президента США отразится на войне в Украине.

За инаугурацией президента США мы следили в нашем онлайне.

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