Байден и Клинтоны не встали, Цукерберг смотрел в декольте подруги Безоса. Появились видео с инаугурации Трампа
Джо Байден, Билл и Хиллари Клинтон, а также вице-президент Камала Харрис не встали и не аплодировали во время инаугурационной речи нового президента США Дональда Трампа.
Соответствующий ролик распространился в телеграм-каналах.
Кроме того, в американских соцсетях стало вирусным видео, в котором владелец компании Meta Марк Цукерберг на инаугурации Трампа косился в декольте своей соседки Лорен Санчес - телеведущей и герлфренд владельца Amazon Джеффа Безоса.
Напомним, сегодня состоялась инаугурация Дональда Трампа, ставшего 47-м президентом Соединенных Штатов.
Как мы писали, в своей инаугурационной речи Трамп не вспомнил об Украине, но пообещал закончить все войны.
"Мы закончим войны, которые сейчас продолжаются и не будем становиться участником войны. Я хочу остаться в вашей памяти как миротворец", - заявил новый президент США.
Мы разбирались в отдельном материале, как вступление Трампа в должность президента США отразится на войне в Украине.
За инаугурацией президента США мы следили в нашем онлайне.
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