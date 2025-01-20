Джо Байден в последние часы своего президентства заранее помиловал ряд членов своей семьи.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

В частности, уже ушедший президент помиловал своих братьев Джеймса и Фрэнсиса, а также сестру Валери.

"Моя семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, направленным исключительно на то, чтобы причинить мне вред - это худший пример партийной политики. К сожалению, у меня нет причин полагать, что эти атаки прекратятся", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Именно поэтому я использую свои полномочия, предоставленные Конституцией, чтобы помиловать Джеймса Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Оуэнса и Фрэнсиса Байдена", - сообщается в пресс-релизе.

Ранее Байден перед уходом из Белого дома провел крупнейший за один день акт помилования преступников в истории США. Он смягчил приговоры почти для 1 500 человек, освобожденных из тюрем и помещенных под домашний арест во время пандемии коронавируса, а также помиловал 39 американцев, осужденных за ненасильственные преступления.

А в декабре прошлого года Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал приговоров.