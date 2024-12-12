Джо Байден перед уходом из Белого дома провел крупнейший за один день акт помилования преступников в истории США.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Уходящий президент США смягчил приговоры почти для 1 500 человек, освобожденных из тюрем и помещенных под домашний арест во время пандемии коронавируса, а также помиловал 39 американцев, осужденных за ненасильственные преступления.

"Как президент я имею большую привилегию проявлять милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние, и восстанавливать возможность для американцев участвовать в повседневной жизни... Вот почему сегодня я помилую 39 человек, которые продемонстрировали приверженность тому, чтобы сделать свои сообщества сильнее и безопаснее. Я также смягчаю приговоры почти 1500 людям, ...которые были помещены под домашний арест во время пандемии COVID, успешно реинтегрировались в свои семьи и сообщества и показали, что они заслуживают второго шанса", - заявил президент.

Он пообещал, что в ближайшие недели его администрация продолжит рассматривать прошения о помиловании.

Напомним, в начале декабря Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал приговоров.

В Белом доме объяснили, почему он это сделал, хотя раньше не раз обещал не давать сыну помилование.