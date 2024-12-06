В Белом доме рассказали, почему уходящий президент США Джо Байден усомнился в справедливости американской судебной системы и помиловал своего сына Хантера. Он испугался "возмездия" со стороны преемника.

Об этом сказала на брифинге пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер.

У нее спросили, почему и она, и Байден однозначно отрицали возможность помилования, а потом оно все равно состоялось. Жан-Пьер ответила, что Байдена к решению привели "меняющиеся факторы".

"Обстоятельства изменились в корне", - добавила она.

Республиканцы, по ее словам, обещали "возмездие", а Хантеру Байдену "предстояло вынесение приговора" по одному из дел. Жан-Пьер не пояснила, считает ли Байден, что Дональд Трамп стал бы влиять на судебный процесс.

Байден теперь оценивает возможность других помилований, сказала пресс-секретарь на фоне публикаций СМИ о том, что в Белом доме идут обсуждения, не помиловать ли превентивно тех, кому грозит "возмездие" республиканцев.

Напомним, на днях Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал приговоров.