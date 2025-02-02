Близкий соратник нового президента США Дональда Трампа, миллиардер Илон Маск обвинил американское агентство USAID в финансировании китайской лаборатории, откуда, как утверждают в Штатах, вышел в свет коронавирус.

Соответствующие заявления бизнесмен опубликовал в своей соцсети Х.

"Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые деньги, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?" – написал Маск.

Предприниматель разместил на своей странице сообщение стороннего блогера о том, что USAID вложило 53 миллиона долларов в организацию EcoHealth Alliance, которая затем использовала эти средства "для поддержки исследований по приобретению функций коронавирусов в лаборатории в Ухане".

Также в сообщении блогера говорится, что USAID "неоднократно связывали с разведывательной деятельностью", а его бывший директор Джон Гиллиган признавал, что агентство "было сверху донизу пронизано людьми из ЦРУ", объяснив, что "идея заключалась в том, чтобы внедрить шпионов в каждый вид деятельности, который мы вели за рубежом: правительственный, волонтёрский, религиозный, любой".

Кроме того, там утверждается, что "USAID было связано с госпереворотами на Гаити, в Украине, Египте и других странах".

Комментируя это, Маск заявил, что USAID – "змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку", и добавил, что оно "должно умереть".

Вскоре Илон Маск удалил аккаунт агентства USAID из своей соцсети Х. Там был почти миллион подписчиков.

Также перестал открываться и официальный сайт агентства USAID, работу которого заморозил новый президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось, это агентство финансировало в Украине более ста организаций, в том числе СМИ, на общую сумму в 7 миллиардов долларов; а также спонсировало программы по энергетике, медицине и гендерной инклюзивности.

Ранее соратник Трампа предложил провести масштабные сокращения расходов США по четыре миллиарда в день.

Напомним, в издании Politico писали, что Трамп может закрыть агентство USAID, выделявшее многомиллиардные гранты организациям в Украине.