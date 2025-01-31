Миллиардер и глава созданного Трампом Департамента государственной эффективности планирует сократить расходы США на 4 млрд долларов в день, чтобы снизить дефицит с двух до одного триллиона долларов.

Об этом он заявил в социальной сети X.

Таким способом Маск считает возможным выйти на нулевую инфляцию к следующему году.

Также он пишет что "количество государственных должностей, которые можно заменить простым макросом с помощью мыши, просто поражает!".

Какие еще статьи расхода предлагается сократить, Маск не уточнил.

Напомним, что Дональд Трамп уже заморозил внешние программы помощи иностранным государствам, в том числе для Украины.

После прекращения помощи другим странам Белый дом остановил федеральные гранты и займы в США.

На первом брифинге в Белом доме новая пресс-секретарь президента США Каролина Ливитт заявила, что "за последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране".