Илон Маск "зиганул", выступая после инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Во время своей речи самый богатый человек мира правой рукой ударил себя по груди, затем выбросил руку вверх, по сути повторив нацистское приветствие.

"Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам", - сказал Маск, вскидывая "зигу".

Также миллиардер начал приплясывать, а потом и вовсе пустился в пляс (второе видео).

Ранее стало известно о надеждах Маска, что Трамп очень быстро решит конфликт в Украине, после чего мир ждёт прекрасное будущее.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони, которая вышла из правых партий, оценила влияние богатых людей на выборы.

Миллиардер Илон Маск, в отличие от Джорджа Сороса, не представляет угрозы для демократии, заявила премьер Италии в интервью Ansa.