Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал соратника нового президента США Илона Маска "большим другом Израиля" и выступил в поддержку миллиардера, которого раскритиковали за то, что он вскинул руку в жесте, напоминающем гитлеровское приветствие.

Соответствующая публикация появилась на странице Нетаньяху в соцсети Х.

"Илона Маска оклеветали. Илон – большой друг Израиля. Он приезжал к нам после резни 7 октября, когда террористы ХАМАС совершили ужаснейшие зверства против евреев со времён Холокоста. И с тех пор он постоянно и изо всех сил поддерживал право Израиля на самозащиту против геноцида и террористов, а также против режимов, жаждущих уничтожить единственное в мире еврейское государство. Я благодарен ему за это", – говорится в публикации.

Ранее Маск прокомментировал своё "зигование", которое воодушевило неонацистов.

"Маск, похоже, исполнил фашистское приветствие" и "Маск сделал движение, напоминающее нацистское приветствие" – в таких формулировках высказались сразу несколько ведущих изданий Израиля, в частности The Times of Israel, Haaretz и Ynet.

Напомним, Илон Маск заявил, что хочет отстроить сектор Газа после завершения палестино-израильского конфлика.