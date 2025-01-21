Украина утверждает, что Израиль хочет передать Киеву оружие российского производства, которое захватила израильская армия в Газе.

Об этом заявило посольство Украины в Израиле.

Сообщается, что посол Евгений Корнийчук провел встречу с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

"Эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", – говорится в сообщении.

Отметим, что на сайте израильского МИД сообщение об этой встрече отсутствует. Официально Израиль готовности о передаче оружия не подтверждал.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет передавать Украине оружие, поскольку оно может попасть в Иран.

Также Нетаньяху отказал Украине в системе ПВО "Железный купол".

Перед этим Офис президента упрекнул Израиль за его попытки сохранять нейтралитет в войне в Украине. Он отметил, что Израиль остаётся наиболее нейтральным государством среди тех, кто поддерживает хорошие отношения с Украиной.