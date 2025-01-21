"Зигование" Илона Маска после церемонии инаугурации Дональда Трампа воодушевило неонацистские группировки по обе стороны фронта в Украине.

К Маску обратился глава российской группировки "Русич", известный неонацист Алексей Мильчаков и попросил у американского бизнесмена миллион долларов для покупки "дома с телескопом". При этом Мильчаков подчеркнул свое внешнее сходство с Маском.

"Уважаемый Илон Маск, меня называют вашей русской версией. Я тоже хочу изучать звезды, но мне приходится воевать, потому что иначе я не смогу купить себе дом (хотя я очень сильно устал за эти 10 лет). Помогите исполнить мою детскую мечту: мне нужен дом, 500-600 кв.м с участком, и телескоп, чтобы я мог спокойно, мирно изучать планеты и галактики и выращивать яблони с помидорами", - написал Мильчаков в телеграм-канале.

По его словам, стоимость такого дома составляет не более миллиона долларов.

"Для вас это не деньги", - добавил он.

Мильчаков также похвалил систему Starlink и сказал, что "с удовольствием" им пользуется.

Украинские ультраправые телеграм-каналы тоже воодушевились жестом Маска, а глава воюющего за ВСУ "Русского добровольческого корпуса", известный деятель ультраправого движения Денис Капустин, которого некоторые европейские эксперты характеризуют как неонациста, заявил, что "на радостях завел себе аккаунт в Х, которой владеет Маск.

Капустин отметил, что "последует за этим человеком", запостив видео с "зигой" Маска.

Маск тоже прокомментировал свой странный жест и критику за него в свой адрес. Он дал понять, что считает шумиху вокруг "зигования" кампанией Демократической партии.

"Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Атака "каждый - Гитлер" так надоела", - написал предприниматель в Х.

При этом он прикрепил свой старый пост, в котором отмечал, что Демократическая партия США начнет "кампанию грязных приемов" против него за то, что он перешел в Республиканский лагерь.

Однако Маск так и не объяснил, что он вкладывал свой неоднозначный жест.

Поведение бизнесмена вызвало реакцию и в израильских СМИ, который сравнили жест с нацистским приветствием. В таких формулировках высказались сразу несколько ведущих изданий страны, в частности, The Times of Israel, Haaretz и Ynet.

Они пишут, что "Маск, похоже, исполнил фашистское приветствие" и "Маск сделал движение, напоминающее нацистское приветствие".

А некоторые израильские телеграм-каналы полагают, что это мог быть "салют Беллами" - ритуал произнесения клятвы верности флагу США, впервые выполненный в 1892 году. Для его выполнения нужно во время произнесения слов "Клянусь в верности моему флагу", стоять смирно, поднять правую руку к груди, потом резко вскинуть ее вверх и направить прямо на флаг. Этот жест широко использоваться в скаутских организациях.

Сходство этого жеста с нацистским приветствием привело к тому, что во Вторую мировую войну американцы старались его не использовать, чтобы не возникали аналогии с гитлеровцами.

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