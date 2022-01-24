Польские власти оштрафовали 29-летнюю туристку из Нидерландов за демонстрацию нацистского приветствия возле ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Об этом сообщила в воскресенье полиция Малопольского воеводства.

Инцидент произошел утром 23 января, в воскресенье. Женщина позировала для кадра у ворот концлагеря, показывая жест нацистского приветствия. Снимок делал ее супруг. Во второй половине дня их задержала полиция.

Прокуратура, собрав доказательства и опросив мужа в качестве свидетеля, приняла решение оштрафовать женщину. Нарушительница признала свою вину и приняла наказание.

"Она объяснила, что это была глупая шутка", - информировала полиция.

Согласно польским законам, публичная пропаганда фашизма может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее мы рассказывали, как на центральной улице Киева, Крещатике, подростки вскинули "зигу" на фоне свастик.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве прошла расистская акция. Ее участники скрывали свои лица за костюмами Ку-Клукс-Клана. Они прошли по центру столицы с плакатами, на которых было написано: "Да, мы расисты", "ККК вернулся", и White Power. Отметим, что акция была немногочисленной. После своего шествия участники акции сфотографировались на Крещатике с поднятой в нацистском приветствии рукой.