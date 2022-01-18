Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший более 10 лет назад 77 человек, пришел на слушание о своем досрочном освобождении и показал судье нацистское приветствие.

Об этом сообщает Aftenposten во вторник, 18 января.

Брейвик впервые за пять лет предстал перед общественностью. Террорист прибыл в суд в темном костюме с галстуком, а затем показал зигу присутствующим в зале.

Также он держал листы с напечатанными на английском надписями. В том числе одна с надписью "Остановите свой геноцид против наших белых наций" и "Нацистская гражданская война".

В обращениях к судье Брейвик называл себя кандидатом в депутаты.

Судебное разбирательство будет длиться максимум четыре дня в тюремном спортивном зале, который переоборудовали в импровизированный зал суда, а решение ожидается примерно через неделю.

Напомним, в 2012 году Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы за массовое убийство людей 22 июля 2011 года. Он отправил на тот свет около 80 человек в знак протеста против мультикультурной политики властей Норвегии и мусульманского вторжения.

Ранее мы писали, что Брейвика, в заключении сменившего имя на Фьотольф Хансен, содержат в трехкомнатной тюремной камере с телевизором и компьютером без подключения к интернету. Несмотря на этот комфорт террорист бомбит тюремную администрацию жалобами на нечеловеческие условия содержания.

Также он планирует добиваться условно-досрочного освобождения, поскольку, по его словам, он больше не представляет опасности для социума.