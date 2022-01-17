Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший более 10 лет назад 77 человек по идейным соображениям, планирует добиваться условно-досрочного освобождения, поскольку, по его словам, он больше не представляет опасности для социума.

Об этом сообщает издание "AP News".

Слушания по ходатайству Брейвика продлятся три дня, в то время как решения суда можно ожидать несколько недель.

Психиатр Рэнди Розенквист, которая наблюдает за Брейвиком с 2012 года, утверждает, что его психическое состояние с тех пор не изменилось.

"Я могу сказать, что я не замечаю больших изменений в функционировании Брейвика", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, массовый убийца ранее хвастался тем, что забрал жизни нескольких десятков людей.

"В принципе и на практике тот, кто добивается условно-досрочного освобождения, должен проявить раскаяние и показать, что он понимает, почему такие действия не могут повторяться", - добавила Розенквист.

Она даст показания на его слушании и представит психиатрическое заключение, которое обычно имеет решающее значение, если преступники должны продемонстрировать, что они больше не опасны.

"Это вряд ли произойдет", - сказал профессор-исследователь Университетского колледжа норвежской исправительной службы Берит Йонсен.

По его словам, "совершенно очевидно, что все еще существует высокий риск совершения им новых преступлений в случае его освобождения".

Напомним, Брейвика в 2012 году приговорили к 21 году лишения свободы за массовое убийство людей 22 июля 2011 года. Он отправил на тот свет около 80 человек в знак протеста против мультикультурной политики властей Норвегии и мусульманского вторжения.

Ранее мы писали о том, что Брейвика, в заключении сменившего имя на Фьотольф Хансен, содержат в трехкомнатной тюремной камере с телевизором и компьютером без подключения к интернету. Несмотря на этот комфорт террорист бомбит тюремную администрацию жалобами на нечеловеческие условия содержания.

Мы также сообщали о том, что 27 августа 2021 года Брейвик уже проявлял попытки досрочного освобождения.