Убивший 10 лет назад 77 человек норвежский террорист Андерс Брейвик хочет выйти на свободу
Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший более 10 лет назад 77 человек по идейным соображениям, планирует добиваться условно-досрочного освобождения, поскольку, по его словам, он больше не представляет опасности для социума.
Об этом сообщает издание "AP News".
Слушания по ходатайству Брейвика продлятся три дня, в то время как решения суда можно ожидать несколько недель.
Психиатр Рэнди Розенквист, которая наблюдает за Брейвиком с 2012 года, утверждает, что его психическое состояние с тех пор не изменилось.
"Я могу сказать, что я не замечаю больших изменений в функционировании Брейвика", - сказала она.
Кроме того, по ее словам, массовый убийца ранее хвастался тем, что забрал жизни нескольких десятков людей.
"В принципе и на практике тот, кто добивается условно-досрочного освобождения, должен проявить раскаяние и показать, что он понимает, почему такие действия не могут повторяться", - добавила Розенквист.
Она даст показания на его слушании и представит психиатрическое заключение, которое обычно имеет решающее значение, если преступники должны продемонстрировать, что они больше не опасны.
"Это вряд ли произойдет", - сказал профессор-исследователь Университетского колледжа норвежской исправительной службы Берит Йонсен.
По его словам, "совершенно очевидно, что все еще существует высокий риск совершения им новых преступлений в случае его освобождения".
Напомним, Брейвика в 2012 году приговорили к 21 году лишения свободы за массовое убийство людей 22 июля 2011 года. Он отправил на тот свет около 80 человек в знак протеста против мультикультурной политики властей Норвегии и мусульманского вторжения.
Ранее мы писали о том, что Брейвика, в заключении сменившего имя на Фьотольф Хансен, содержат в трехкомнатной тюремной камере с телевизором и компьютером без подключения к интернету. Несмотря на этот комфорт террорист бомбит тюремную администрацию жалобами на нечеловеческие условия содержания.
Мы также сообщали о том, что 27 августа 2021 года Брейвик уже проявлял попытки досрочного освобождения.