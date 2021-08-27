Норвежский террорист Андерс Брейвик, 10 лет назад убивший 77 человек по идейным соображениям, добивается условно-досрочного освобождения, так как истек минимальный срок его содержания в тюрьме. Суд вскоре собирается рассмотреть его прошение об УДО. Сейчас решается, где пройдет заседание суда.

Об этом пишет газета Deutsche Welle.

Брейвик подал прошение об УДО чуть менее года назад в связи с истечением 5 июня 2021 года минимального десятилетнего срока его тюремного заключения. Прокуратура Осло оказалась против удовлетворения обращения: по мнению прокурора Хульды Карлсдоттир, существует угроза рецидива теракта, к тому же массовое убийство вызвало огромный резонанс во всем мире.

Возможность освобождения по УДО будет рассматривать окружной суд Телемарка - губернии на юго-востоке Норвегии. Служба тюрем и пробации потребовала провести заседание в тюрьме Телемарка из-за соображений безопасности.

Защита же Брейвика настаивает, чтобы прошение террориста рассматривали за пределами тюрьмы. Адвокат напомнил, что ранее суды над ним проходили в окружном суде Осло, где есть все условия для предотвращения побега.

В связи с это проблемой пройдут консультации Службы тюрем и пробации с юристами для определения места слушаний.

Брейвика в 2012 году приговорили к 21 году лишения свободы за массовое убийство людей 22 июля 2011 года. Он отправил на тот свет около 80 человек в знак протеста против мультикультурной политики властей Норвегии и мусульманского вторжения.

Брейвика, в заключении сменившего имя на Фьотольф Хансен, содержат в трехкомнатной тюремной камере с телевизором и компьютером без подключения к интернету. Несмотря на этот комфорт террорист бомбит тюремную администрацию жалобами на нечеловеческие условия содержания.

А на одном из судов Брейвик зиганул.