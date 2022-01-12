В одной из библиотек Николаевской области провели презентацию книги, посвященной дивизии СС "Галичина". На мероприятии присутствовали бандурист и мужчина в нацистской форме.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Максим Бужанский.

На опубликованных Бужанским снимках видно, как в небольшом помещении с библиотечными стендами по стойке "смирно" стоит мужчина в нацистской форме, фуражке с римским орлом и с черепом со скрещенными костями, портупее. Рядом сидит музыкант с бандурой.

Справа человек зачитывает доклад. На полках позади них размещены экспозиции, посвященные УПА и поэтам Николаевской области.

"Гиммлер сошел бы с ума, увидев этих хуторских эсэсовцев с бандурой, просто повесился бы немедленно", - написал нардеп.

Пользователи соцсетей сообщают, что фото были сделаны во время презентации книги Романа Пономаренко "Украинские юнкершафты".

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине выпустят биографию полковника СС "Галичина", которую написал автор книги "Коломыя без ж@дов".

Также мы сообщали, что в "Эпицентре" продается "подарочный набор" нацистских и антисемитских книг, включая "Майн кампф" Гитлера.