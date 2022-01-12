Презентацию провели в библиотеке Николаевской области. Фото: t.me/MaxBuzhanskiy

В одной из библиотек Николаевской области провели презентацию книги, посвященной дивизии СС "Галичина". На мероприятии присутствовали бандурист и мужчина в нацистской форме.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Максим Бужанский. 

На опубликованных Бужанским снимках видно, как в небольшом помещении с библиотечными стендами по стойке "смирно" стоит мужчина в нацистской форме, фуражке с римским орлом и с черепом со скрещенными костями, портупее. Рядом сидит музыкант с бандурой.

Справа человек зачитывает доклад. На полках позади них размещены экспозиции, посвященные УПА и поэтам Николаевской области.

"Гиммлер сошел бы с ума, увидев этих хуторских эсэсовцев с бандурой, просто повесился бы немедленно", - написал нардеп. 

Презентация книги об СС Галичина прошла в библиотеке. Сообщение Бужанского

Презентация книги об СС Галичина прошла в библиотеке. Сообщение Бужанского

Пользователи соцсетей сообщают, что фото были сделаны во время презентации книги Романа Пономаренко "Украинские юнкершафты". 

Презентация книги об СС Галичина прошла в библиотеке

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине выпустят биографию полковника СС "Галичина", которую написал автор книги "Коломыя без ж@дов".

Также мы сообщали, что в "Эпицентре" продается "подарочный набор" нацистских и антисемитских книг, включая "Майн кампф" Гитлера

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.