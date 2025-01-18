Американский миллиардер Илон Маск переиначил главный лозунг избранного президента США Дональда Трампа и призвал "сделать снова великой" Европу.

Соответствующая публикация появилась на странице соратника республиканца в соцсети X.

Так, вместо аббревиатуры MAGA, что расшифровывается как "Сделаем Америку снова великой", Маск написал MEGA, адресовав тот же призыв относительно к Евросоюзу.

"От MAGA к MEGA: Make Europe Great Again!" – написал Маск.

Напомним, в последнее время владелец Tesla, Space X и Neuralink, который получит официальную должность при Трампе, призывает к смене власти в ряде европейских стран, публикуя сообщения, вызывающие беспокойство политиков ЕС.

В частности, Маск открыто агитирует за ультраправую "Альтернативу для Германии" и критикует правящие партии ФРГ.

"Только "АдГ" может спасти Германию", – заявил американский бизнесмен.

Кандидат от партии на пост канцлера Алиса Вейдель в ответ заявила, что Маск совершенно прав в своих суждениях.

Отметим, в своей предвыборной программе "Альтернатива" призвала к выходу ФРГ из Евросоюза, остановке помощи Украине, окончанию войны и выдворению мигрантов.

Ранее Илон Маск нецензурно исковеркал имя канцлера ФРГ, написав "Оаф Шитц, или как его там зовут".

Также Маск называл Шольца "некомпетентным дураком" после теракта в Магдебурге и призывал канцлера уйти в отставку.