Американский предприниматель Илон Маск продолжает жестко критиковать власти Германии. Он назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "некомпетентным дураком" и призвал его уйти в отставку.

Так соратник избранного президента США Дональда Трампа прокомментировал пост в Х с реакцией Шольца на теракт в Магдебурге, когда канцлер выразил сочувствие жертвам теракта.

"Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак", - оставил комментарий миллиардер.

Ранее вчера Маск в своей соцсети заявил, только ультраправая партия "Альтернатива для Германии" может спасти эту европейскую страну. Министр здравоохранения Карл Лаутербах из правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) назвал это заявление "недостойным и весьма проблематичным", а также заявил о возможном вмешательстве Маска и его платформы Х в предстоящие выборы в ФРГ. С ним согласился эксперт по внешней политике Эльмар Брок из оппозиционной партии ХДС.

К слову, Маск также комментировал и политический процесс в Румынии, где прошли выборы президента. Бизнесмен раскритиковал отмену итогов первого тура президентских выборов в стране.