Автомобиль на огромной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебурге.

Об этом сообщает издание T-Online, видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

Предварительно, погибли 11 человек и ещё 60 получили травмы. Очевидец рассказал, что после происшествия рождественский базар был переполнен машинами скорой помощи и медиками.

Представитель правительства Маттиас Шуппе заявил, что это был террористический акт. Водитель, предположительно совершивший наезд, задержан. В соцсетях публикуют момент его ареста и фото. Пользователи пишут, что это – сириец.

Полиция Магдебурга заявила, что в результате наезда авто как минимум один человек погиб и несколько получили ранения.

Ранее в немецком Франкфурте 19-летний афганец напал на украинку.

Полиция сообщила, что подозреваемый не был знаком с жертвой – он просто увидел её в парке.

Также мы публиковали видео, как в ФРГ на противника исламизации Европы напали с ножом.

В конфликт вмешался прохожий и тоже получил ранение. Затем под удар ножом попал ещё один человек – пытавшийся оказать помощь жертве нападения полицейский.

Изначальный объект нападения, блогер Штюрценбергер, ранее собрал десятки тысяч подписей против строительства мечети в Магнейме, а также привлекался к ответственности за разжигание ненависти.