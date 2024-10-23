Россиянин обвиняется в убийстве двух проходивших лечение в Германии украинских военных "из чрезмерной русской национальной гордости".

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine.

Предполагается, что россиянин убил двух мужчин, которые в апреле были прооперированы после ранений на войне в травматологической клинике города Мурнау в Баварии.

По данным следствия, убийству предшествовал спор о ситуации в Украине.

"Будучи сторонником преувеличенного русского национализма, он полностью поддерживает агрессивную войну России против Украины", - заявила прокуратура, выдвигая обвинения.

Сообщается, что обвиняемый почувствовал, что спор "задел его национальную гордость", и убил двух украинцев ножом. На основании этого преступления прокуратура обвиняет его в убийстве со злым умыслом.

Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET) провело расследование и теперь региональный суд Мюнхена должен решить, признать ли обвинения и начать основное разбирательство.

Напомним, в апреле двое мужчин были обнаружены перед торговым центром с ножевыми ранениями. На момент прибытия спасателей один пострадавший, 36-летний мужчина, уже скончался. Другой, 23-летний мужчина, был реанимирован на месте и доставлен в клинику, но там и умер.

Позже командование Десантно-штурмовых войск Украины подтвердило, что один из украинских военных, убитых в Германии, был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ.