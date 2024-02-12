Украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии зарезал 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения после конфликта в автобусе.

Об этом сообщает источник BILD.

Инцидент произошел не в Дюссельдорфе, как сообщалось изначально, а в соседнем Оберхаузене.

По данным издания, около 20:00 17-летний украинец возвращался домой с 18-летним товарищем по команде. В автобусе у них завязалась перебранка с местными школьниками. Когда спортсмены вышли из автобуса у ж/д вокзала, подростки напали на них с ножами. Это попало на камеры видеонаблюдения.

От полученных ран Ермаков скончался в больнице, а Козаченко тяжело ранен.

Подозреваемые задержаны. Главный из них — 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена, уже известный полиции по нескольким нападениям и грабежам.

Второй — 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне, также известный полиции. Первого арестовали, второй передан опекунам.

Напомним, что в Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста.

В МИД Украины сообщали, что напавший был задержан.