Напавший на украинских баскетболистов в Германии уже задержан. Один из спортсменов погиб от ножевого ранения, второй находится в реанимации.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

"По имеющейся информации, полиция уже задержала напавшего. Продолжаются следственные действия", – отметил Николенко.

В свою очередь он заявил, что дело находится на особом контроле украинского МИД.

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности", – добавил представитель МИД.

Состояние Артема Козаченко стабильное, угроз его жизни нет.

Напомним, в Дюссельдорфе убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Федерация баскетбола Киева добавляет, что Ермаков был зарезан группой неизвестных, которая атаковала его и еще одного украинского баскетболиста - Артема Козаченко. Он сейчас в реанимации.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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