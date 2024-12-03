В Германии суд приговорил к 8,5 и 10 годам тюрьмы четырех подростков, которые убили двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко в феврале.

Об этом сообщает издание WDR.

Двое сирийцев и двое немцев 14-16 лет напали на украинцев на вокзале Оберхаузена. Удары ножом наносил немец турецкого происхождения.

Конфликт у них начался еще в автобусе из-за провокационного поведения нападавших.

Ксенофобского мотива в их действиях суд не нашел, хотя прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за украинского происхождения. По словам представителя суда, преступники "искали неприятностей".

Напомним, выйдя из автобуса, обвиняемые окружили украинцев и атаковали - сначала кулаками и дубинкой, затем двумя ножами.



Ермаков скончался от полученных ранений в тот же вечер после нападения, Козаченко - спустя 10 дней в реанимации. Оба украинца бежали в Германию от войны в 2023 году. Оба парня играли за немецкую команду Art Giants Düsseldorf. Ранее Ермаков играл за молодежную сборную Украины.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.