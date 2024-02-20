В результате ножевого нападения мигрантов 10 февраля в больнице скончался второй украинский баскетболист – 18-летний Артем Козаченко.

Об этом сообщает Инстаграм клуба ART Giants, за который выступал юноша.

"К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи больше не могли ему ничего сделать", - сказано в посте клуба.

Через несколько дней после ранения отец юноши говорил, что есть надежды на поправку, что сын рассказал ему подробности нападения. Но в итоге Козаченко не спасли.

За несколько лет до войны украинские СМИ писали об Артеме, что на баскетбол его отвел отец еще в первом классе. В составе сборной Украины по баскетболу U-14 он стал чемпионом Киева и занял второе место в Украине. Также сообщалось, что парень увлекался и виртуальным спортом - кибербаскетболом.

Напомним, на днях стало известно, что в Дюссельдорфе убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Тогда был ранен и Козаченко, которого увезли в реанимацию.

Как позже выяснилось, Ермакова зарезал 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения после конфликта в автобусе. У нападавшего были сообщники. Всего в Германии по делу об убийстве украинского баскетболиста были арестованы три подростка.