В Германии по делу об убийстве украинского баскетболиста арестованы три подростка.

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на местную полицию и прокуратуру.

Задержанные - 14-летний немец греческого происхождения из Херне, который был вместе с нападавшим во время убийства, но вскоре был отпущен полицией, а также двое сирийцев 14 и 15 лет из Гельзенкирхена, о которых ранее не сообщалось.

Их троих подозревают в соучастии в убийстве. Главным подозреваемым по-прежнему остается 15-летний немец турецкого происхождения, арестованный на следующий день.

Напомним, 17-летнего Владимира Ермакова зарезали подростки на вокзале после конфликта в автобусе. Его товарищу также нанесли тяжелые раны, но он выжил.

По данным полиции, зарезавший украинца 15-летний немецкий школьник турецкого происхождения совершил множество преступлений и находился на учете в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия. Во время нападения на украинцев преступник также напал и на других, которые пытались помочь украинцам. Жертвами стали 13-летняя девочка из Ливана и 14-летний школьник из Сирии.