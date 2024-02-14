В Германии на почве нетерпимости к происхождению избили подростка из Украины.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

15-летний украинец получил тяжёлую травму головы и был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности, сообщает полиция города Меттман в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где произошло нападение.

Инцидент произошёл в закусочной вечером 10 февраля, однако полиция сообщила о нем позднее. Поиски нападавшего продолжаются.

По данным полиции, мужчина, личность которого не установлена, "озвучивал ксенофобские высказывания" в отношении подростка из Украины, а затем ударил его по голове неустановленным предметом и скрылся. По словам свидетелей, нападавший мог быть из Польши, однако полицейские этой детали не уточнили.

Поскольку инцидент произошел на почве вероятной ксенофобии, расследованием занялись органы государственной безопасности ФРГ в Дюссельдорфе.

Ранее в Германии произошло убийство 17-летнего украинского баскетболиста, следствием установлено, что нападавший намеренно искал конфликта.

Мы также сообщали, что В Польше 17 вооруженных футбольных фанатов избили и ограбили двух украинцев из-за национальности.