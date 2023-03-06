В Англии скончалась 14-летняя украинская девочка после того, как ее нашли без сознания на пляже в южном английском графстве Девон в субботу, 4 марта.

Об этом сообщила девонская полиция в комментарии Sky News.

По словам полицейских, сообщение об исчезновении девочки-подростка в районе Доулиша в Девоне получили также в субботу. При поддержке полицейского вертолета и береговой охраны были проведены поиски, и на пляже в Доулише нашли девочку без сознания.

Ее доставили вертолетом в Королевскую больницу Девона и Эксетера, где позже она умерла. Ее личность официально идентифицировали и сообщили ближайшим родственникам о смерти.

Полиция заявила, что причины ее смерти не выяснены. Правоохранители попросили всех, у кого есть записи с камер видеонаблюдения, которые могут помочь расследованию, сообщить об этом.

"Погибшая девушка была гражданкой Украины, проживавшей в районе Доулиша; был установлен контакт с посольством Украины, и министерство внутренних дел также проинформировано об этом инциденте", - сообщила детектив Бекки Дэвис из полиции Девона и Корнуолла.

"В настоящее время эта смерть рассматривается как непонятная, и продолжается расследование обстоятельств, связанных с ней. В это трагическое время наши мысли обращены к семье и друзьям девочки-подростка", - добавила Дэвис.

Напомним, в США осудили россиянку, которая пыталась убить украинку, чтобы выдать себя за нее.

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