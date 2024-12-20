Водитель авто, задавившего людей в Магдебурге, – 50-летний врач из Саудовской Аравии.

Об этом сообщают местные власти, передают немецкие медиа.

Издание MDR со ссылкой на следственные данные сообщает, что задержанный водитель машины ранее не был известен властям Германии как лицо, имеющее связи с исламистскими группировками.

По информации Городской администрации, после теракта в Магдебурге – двое погибших и 68 пострадавших.

Сразу 15 посетителей рождественской ярмарки получили серьёзные увечья, 37 – травмы средней степени тяжести и 16 – легкие ранения. Погибшими оказались взрослый мужчина и ребёнок.

Изначально журналисты писали об 11-ти погибших.

Ранее стало известно, что водителю, совершившему смертельное ДТП подо Львовом, грозит до 12 лет тюрьмы.

Предварительно было установлено, что 24-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его 31-летнему пассажиру, сбежавшему с места ДТП вместе с водителем, не оказав помощи пострадавшим, грозит до пяти лет лишения свободы.

Также мы публиковали видео про то, как в Полтавской области женщина сбила двух сестёр и несколько раз проехалась по ним на авто.