Суд приговорил к 8 годам тюрьмы Николая Харьковского, который в 2021 году в возрасте 16 лет устроил резонансное ДТП в Харькове.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

26 октября 2021 года за рулем папиной "Инфинити" на скорости 180 км/ч он проехал на красный свет и протаранил авто, убив водителя. В салоне у него находились три пассажира.

Семье погибшего он должен выплатить 2 миллиона гривен.

Парень вел себя вызывающе и заявлял, что его "отмажут". В медицинском учреждении 16-летний парень предоставил неверные анкетные данные, указал неправильный адрес проживания, а также пытался покинуть помещение больницы, но был задержан сотрудниками полиции.

Несовершеннолетний парень и ранее привлекался к ответственности за совершение административных и уголовных преступлений.

Напомним, в ноябре 2021 года Николай Харьковский признал свою вину в ДТП. Также психиатрическая экспертиза признала его, что он был вменяем в момент смертельной аварии.

Также мы писали, что парень отличался агрессивным поведением в школе и часто ездил на автомобиле на красный свет.