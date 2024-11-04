В Одесской области произошла автомобильная авария, в которой погиб депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян. ДТП случилось вчера.

Об этом "Стране" сообщили источники в Верховной Раде и в правоохранительных органах.

По их данным, ДТП с участием депутата произошло 3 ноября в 19:00 возле поселка Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области. Как рассказал один источник, автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором ехал Мамоян, съехал с дороги, перевернулся и загорелся.

"В машине находились четыре человека. От полученных травм погибли Сергей Мамоян и пассажирка. Еще два человека получили травмы, их госпитализировали", - рассказал источник. По его словам, у травмированной женщины ушибы позвоночника и верхней конечности, у мужчины - переломы ключицы и ребра.

На опубликованных полицией фото с места ДТП видно, что автомобиль, которым управлял Мамоян, полностью сгорел.

"Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Киевщины, управляя внедорожником Toyota, на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства", - сообщает полиция.

Сергей Мамоян был младшим братом народного депутата Суто Мамояна из "Платформы за жизнь и мир".

Ранее мы сообщали, что в автомобильной аварии погиб украинский судья по легкой атлетике Виктор Ласточкин. Трагедия произошла, когда он вместе с семьей возвращался домой.

Также "Страна" рассказывала, что в Днепропетровской области депутат областного совета от Радикальной партии Сергей Лященко погиб в результате ДТП.