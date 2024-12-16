Мужчине, который совершил смертельное ДТП подо Львовом, где погибли семь человек, грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Национальня полиция Львовской области на своей странице в Фейсбуке.

Водителю BMW выдвинули подозрение в виновности. Предварительно было установлено, что 24-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его 31-летнему пассажиру, сбежавшему с места ДТП вместе с водителем, не оказав помощи пострадавшим, грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время решением суда подозреваемые находятся под стражей.

Ранее суд приговорил к 8-ми годам тюрьмы водителя, который в возрасте 16 лет устроил резонансное ДТП в Харькове.

26 октября 2021 года за рулём автомобиля отца он проехал на красный свет на скорости 180 км/ч и протаранил другую машину, убив её водителя. В салоне у него находились три пассажира.

Также мы сообщали. что под Львовом произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса и фуры "Новой почты".

"По предварительным данным, погибли три человека. Еще 35 имеют травмы разной тяжести. Среди пострадавших есть шестеро детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков", – сообщил глава Львовской ОВА.