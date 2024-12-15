В результате масштабного ДТП возле Львова погибли семь человек и трое травмированы. Столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и автопоезд.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Сегодня, 15 декабря, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля BMW, автопоезда DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter.

От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются.

Кроме того, три человека были травмированы – 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова.

Напомним, в октябре под Львовом на трассе Киев - Чоп произошло массовое ДТП с участием международного автобуса "Варшава – Одесса", фуры "Новой почты" и нескольких легковых авто. Погибли три человека. Еще 35 имеют травмы разной тяжести. Среди пострадавших есть шестеро детей

Ранее мы писали, что в Хмельницком автомобиль марки BMW X6 на большой скорости влетел в остановку, на которой стояли люди. Три человека погибли.