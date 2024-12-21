Подозреваемый в атаке на рождественскую ярмарку Магдебурге антиисламский активист неоднократно угрожал насилием в своих социальных сетях.

Об этом пишет BILD.

По информации издания Der Spiegel, погибших из-за влетевшего в толпу авто, может быть уже пять, хотя официальное подтверждение ещё не получено. Ещё 205 получили травмы разной степени тяжести.

В своих соцсетях уроженец Саудовской Аравии Талеб А. рассказывал про некий заговор немецких властей против саудовских беженцев. Также он писал о ненависти к исламу и о мести за то, что Германия, по его словам, хочет исламизировать Европу.

"Уверяю вас: если Германия хочет войны, мы ее получим. Если Германия хочет убить нас (антиисламских активистов - Ред.) мы убьем их, умрем или сядем в тюрьму с гордостью", - написал он 13 августа.

В мае он писал, что собирается умереть в этом году и "добиться справедливости любой ценой".

"Уверяю вас, что 100-процентная месть скоро наступит. Даже если это будет стоить мне жизни. Германии придется заплатить цену. Огромную цену", - написал Талеб А. в декабре 2023 года, но позже удалил пост.

Reuters пишет, что Саудовская Аравия предупреждала власти Германии об экстремистских взглядах Талеба А. Также мужчина сам часто появлялся в СМИ и рассказывал, что из-за критики ислама потерял друзей и семью.

"Сегодня моя семья ненавидит меня только за то, что я не могу поверить в то, что вору нужно отрубить руку. Люди вроде меня, которые имеют исламское происхождение, но больше не являются верующими, не встречают здесь понимания или терпимости со стороны мусульман", - говорил он в интервью FAZ.

Напомним, вчера автомобиль на огромной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебурге.