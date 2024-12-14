Правоохранители задержали подозреваемого в теракте у территориального центра комплектования в Днепре.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Фейсбуке.

Ему 37 лет, "предварительно известно, что фигурант действовал по указаниям спецслужб России", заявили в полиции.

Мужчина является жителем Днепропетровской области, СМИ пишут, что его зовут Рубен Восканян.

Ниже следуют фотоснимки и публикации из соцсетей предположительно задержанного Рубена Восканяна.

Анкета в Фейсбуке подтверждает, что задержанный родом из города Марганец Днепропетровской области. В качестве постоянного места жительства указана Одесса.

Также есть основания полагать, что Восканян работал в отельном бизнесе. Судя по страницам в соцсетях, писал он в том числе по-украински. И поддерживал украинских военных.

В Instagram Восканяна на протяжении 2023 года много фотографий из Одессы. Последнее видео оттуда он опубликовал в минувшем феврале. Больше в открытый доступ мужчина ничего не выкладывал.

Под учётной записью предполагаемого задержанного много фотографий из Крыма и несколько снимков из РФ. Судя по всему, они были сделаны несколько лет назад.

Напомним, в результате подрыва погиб военный. В числе раненых оказались полицейские и военные.

Ранее в Харькове дважды взрывали бомбу возле отделения полиции. В результате детонации неустановленного устройства оказались повреждены окна здания, пострадавших нет.

Также стало известно, что в Киевской области два школьника пытались взорвать здание полиции по заказу россиян.