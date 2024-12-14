В Днепре задержали подозреваемого в теракте возле областного ТЦК. Фото
Правоохранители задержали подозреваемого в теракте у территориального центра комплектования в Днепре.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Фейсбуке.
Ему 37 лет, "предварительно известно, что фигурант действовал по указаниям спецслужб России", заявили в полиции.
Мужчина является жителем Днепропетровской области, СМИ пишут, что его зовут Рубен Восканян.
Ниже следуют фотоснимки и публикации из соцсетей предположительно задержанного Рубена Восканяна.
Анкета в Фейсбуке подтверждает, что задержанный родом из города Марганец Днепропетровской области. В качестве постоянного места жительства указана Одесса.
Также есть основания полагать, что Восканян работал в отельном бизнесе. Судя по страницам в соцсетях, писал он в том числе по-украински. И поддерживал украинских военных.
В Instagram Восканяна на протяжении 2023 года много фотографий из Одессы. Последнее видео оттуда он опубликовал в минувшем феврале. Больше в открытый доступ мужчина ничего не выкладывал.
Под учётной записью предполагаемого задержанного много фотографий из Крыма и несколько снимков из РФ. Судя по всему, они были сделаны несколько лет назад.
Напомним, в результате подрыва погиб военный. В числе раненых оказались полицейские и военные.
Ранее в Харькове дважды взрывали бомбу возле отделения полиции. В результате детонации неустановленного устройства оказались повреждены окна здания, пострадавших нет.
Также стало известно, что в Киевской области два школьника пытались взорвать здание полиции по заказу россиян.