Взорвалась в руках. Киевлянин погиб от детонации коробки возле его машины
В Киеве от взрыва погиб мужчина. Перед этим он взял в руки коробку, стоявшую у его автомобиля.
Об этом сообщает Национальна полиция Украины через свои информационные каналы.
По информации правоохранителей, взрыв раздался около 15:00 в Днепровском районе столицы. По предварительной информации – гражданин увидел возле транспортного средства коробку. Он поднял её с земли, и в это время сдетонировала.
Мужчина погиб на месте от телесных повреждений.
Напомним, на днях в Киеве произошло покушение на полицейских – наряд, приехавший по вызову, наткнулся на растяжку с гранатой.
Правоохранителям позвонила девушка, заявив, что подвергается насилию. "Пострадавшая" назвала адрес квартиры, добавив, что входные двери открыты.
Ранее, взрыв прогремел в столичном кафе – в руках у посетителя сдетонировала граната, которую вручил ему официант.
Как заявил спасатель ГСЧС, получив боеприпас, гость заведения подумал что это сувенир и начал крутить гранату, отчего она взорвалась. В помещении образовалось значительное задымление, под прикрытием которого, "подрывнику" удалось скрыться.