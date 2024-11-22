В Киеве от взрыва погиб мужчина. Перед этим он взял в руки коробку, стоявшую у его автомобиля.

Об этом сообщает Национальна полиция Украины через свои информационные каналы.

По информации правоохранителей, взрыв раздался около 15:00 в Днепровском районе столицы. По предварительной информации – гражданин увидел возле транспортного средства коробку. Он поднял её с земли, и в это время сдетонировала.

Мужчина погиб на месте от телесных повреждений.

Напомним, на днях в Киеве произошло покушение на полицейских – наряд, приехавший по вызову, наткнулся на растяжку с гранатой.

Правоохранителям позвонила девушка, заявив, что подвергается насилию. "Пострадавшая" назвала адрес квартиры, добавив, что входные двери открыты.

Ранее, взрыв прогремел в столичном кафе – в руках у посетителя сдетонировала граната, которую вручил ему официант.

Как заявил спасатель ГСЧС, получив боеприпас, гость заведения подумал что это сувенир и начал крутить гранату, отчего она взорвалась. В помещении образовалось значительное задымление, под прикрытием которого, "подрывнику" удалось скрыться.