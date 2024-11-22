Депутат Керецковского сельского совета Сергей Батрин, который в декабре прошлого года взорвал гранаты на заседании органа, получил пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает СБУ.

В спецслужбе напомнили, что 15 декабря 2023 года Батрин взорвал в сессионном зале сельсовета три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1. В результате взрывов пострадали 26 человек, двое из них впоследствии скончались от тяжелых ранений. Один из мужчин умер на следующий день после теракта, а другой – через месяц.

По данным следствия, Батрин заранее подготовился к преступлению. Сначала он задействовал собственные связи в криминальных кругах, чтобы купить боевые гранаты, а затем спрятал их в собственном доме. В день заседания сельсовета депутат принес боеприпасы в помещение госучреждения. Ненадолго покинув сессионный зал, он привел гранаты в боевую готовность. Вернувшись назад, достал их из карманов куртки и поочередно бросил на пол комнаты, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета.

На основании доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели людей);

ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

В декабре минувшего года мы публиковали подробности происшествия в сельсовете.

Сам Батрин тоже пострадал во время взрыва и попал в больницу, откуда его в феврале перевели в СИЗО.