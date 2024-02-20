Закарпатского депутата Сергея Батрина, который в декабре взорвал гранаты в сельсовете, перевели из больницы в Ужгородское СИЗО.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

"Депутата Сергея Батрина перевели из спецпалаты больницы в Ужгороде в местный СИЗО. Незадолго до этого эксперты сочли его осужденным. До этого его лечили от последствий взрыва его же гранат в Керецковском сельсовете", - заявил журналист.

Напомним, 15 декабря на Закарпатье депутат во время сессии Керецковского сельсовета (Мукачевский район) взорвал гранаты. Пострадали 26 человек. Сначала сообщалось, что подрывник погиб. Но затем в МВД уточнили, что его пытаются реанимировать. Как написал журналист Виталий Глагола, у Батрина оказалось несмертельное ранение в живот.

Также "Страна" узнала новые подробности происшествия в сельсовете на Закарпатье. Закарпатский депутат-подрывник Сергей Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1.

Отмечалось, что за несколько дней до подрыва закарпатский депутат опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч для директора коммунального предприятия, но при этом в поселке Кушница вот уже несколько лет проблемы с водой.

Суд ранее сообщал, что избрал для депутата, меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без возможности внесения залога.