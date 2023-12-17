Ужгородский городской районный суд Закарпатской области избрал депутату Керецковского сельского совета на Закарпатье Сергею Батрину, который взорвал три гранаты во время заседания сельсовета, меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Фейсбуке.

"17 декабря, в соответствии с постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области VIII созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат решил взорвать гранаты "с целью влияния на принятие решений, совершение или несовершение действий руководством Керецковской ОТГ Хустского района".

"В результате взрывов телесные повреждения различной степени тяжести получили 23 человека, присутствующие в сессионном зале", - добавили в суде.

Напомним, накануне СБУ сообщила Батрину о подозрении в терроризме.

Также в спецслужбе подтвердили, что перед инцидентом Батрин оставил дома предсмертную записку. Из записки следует, что депутат готовился к подрыву гранат.

Отметим, что Батрин в день теракта хотел стать секретарем общества, но депутаты его не поддержали. Тогда подрывник вывел тех, кто его поддержал, из зала, а потом вернулся и бросил гранаты.

Между тем накануне в больнице умер один из раненых после взрыва гранат в сельсовете на Закарпатье. Речь идёт о 55-летнем депутате Викторе Прядиле из села Березники.

Ранее "Страна" публиковала новые подробности подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье.