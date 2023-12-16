"Страна" узнала новые подробности вчерашнего происшествия в сельсовете на Закарпатье, где местный депутат во время сессии взорвал три гранаты.

Закарпатский депутат-подрывник Сергей Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1.

"Во время происшествия в поселковом совете находилось 30 человек, 25 из которых — это депутаты, сельский голова Михаил Мушак, два сотрудника финансового отдела и два сотрудника полиции. В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции и Михаил Мушак", - рассказывает источник "Страны" в правоохранительных органах.

Ранее сообщалоь, что на Закарпатье депутат взорвал гранаты во время сессии. Пострадали 26 человек. Сперва сообщалось, что подрывник погиб. Но затем было уточнение МВД, что его пытаются реанимировать. Мотивы такого поступка выясняет полиция.

Депутат-подрывник Керецковского сельсовета на Закарпатье Сергей Батрин оставил дома предсмертную записку. Ее обнаружили во время обысков. Из записки следует, что Батрин готовился к подрыву гранат. Детали – это тайна следствия.