Депутат "Слуги народа" Сергей Батрин, который взорвал три гранаты на заседании сельсовета в Закарпатье, получил подозрение по статье "террористический акт".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своём телеграм-канале.

Пока подрывнику не избирали меры пресечения, поскольку он находится в больнице.

В результате подрыва пострадали 23 человека, включая самого подозреваемого. Среди раненых 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. У большинства осколочные ранения.

Также СБУ подтверждает, что накануне инцидента Сергей Батрин оставил дома "предсмертную записку". Из записки следует, что депутат готовился к подрыву гранат.

Отметим, что Батрин в день теракта хотел стать секретарем общества, но депутаты его не поддержали. Тогда подрывник вывел тех, кто его поддержал, из зала, а потом вернулся и бросил гранаты.

Ранее "Страна" публиковала новые подробности подрыва гранаты в сельсовете на Закарпатье.

"В сессионном зале на момент взрыва были 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции и Михаил Мушак", - сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.